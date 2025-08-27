【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比31銭円高ドル安の1ドル＝147円39〜49銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1637〜47ドル、171円56〜66銭。トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（FRB）の理事を即時解任するとの書簡を投稿。早期利下げ圧力が意識され、ドル売り円買いの動きが優勢だった。