愛知県豊田市のトヨタ自動車堤工場に掲げられたロゴマーク【アトランタ共同】トヨタ自動車は26日、自動車の走行に関する安全機能や性能をソフトウエアで制御し、車両購入後も更新や機能追加ができる基盤の仕組みなどを活用しながら「交通事故ゼロ」への取り組みを加速させる考えを明らかにした。トヨタの自動運転開発責任者の鯉渕健氏は「車をより安全で便利な乗り物にすれば、もっと使われるようになる」と意義を強調した。ト