右肩の張りで２４日に出場選手登録を抹消された広島の森下暢仁投手（２８）が２６日、広島県廿日市市の大野練習場でリハビリを開始した。ランニングや軽めのキャッチボールで調整。シーズン終盤での離脱に「けっこう借金を残してこういう形になって、申し訳ない気持ちが一番ある」と胸中を明かした。今季は自身初の開幕投手を務めるも、ここまで２２試合で６勝１４敗、防御率２・４８。２３日の中日戦は７回７安打３失点（自責