「広島４−１巨人」（２６日、マツダスタジアム）さすが左のエース！広島・床田寛樹投手（３０）が９回６安打１失点で９勝目をマークした。惜しくも完封は逃すも、これで両リーグトップのシーズン６完投。球団では１９年・大瀬良以来６年ぶりとなった。チームは８月２度目の２連勝で３位・ＤｅＮＡに２差、２位・巨人には４・５差に接近。クライマックス・シリーズ進出へ、価値ある勝利となった。床田は最後の力を振り絞った