27日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3705枚だった。うちプットの出来高が1890枚と、コールの1815枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の183枚（125円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の259枚（5円高53円）だった。 コールプット 出来高