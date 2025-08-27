27日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は278枚だった。うちプットの出来高が162枚と、コールの116枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の48枚（5円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の26枚（2円安24円）だった。 コールプット 出来高前日