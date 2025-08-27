27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6枚だった。コールの合計出来高は2枚。コールの出来高トップは4万8000円の1枚（10円安100円）だった。プットのの合計出来高は4枚。プットの出来高トップは1万円の3枚（2円安5円）だった。 コールプット 出来高前日比