ニットアンサンブルは外まわりにも安心なUVカット機能つきをリコメンド。涼やかなカラーを選んで、夏でもクリーンな印象をキープして。8月27日(水)のおすすめコーデをご紹介します。首に巻いたスカーフで華やかな奥行きを出典: 美人百花.comブルーでリンクさせたアンサンブルとバッグが涼やかな印象。パンツはタック入り＆テーパードシルエットでスマートに。UVカット、接触冷感、吸水速乾と、今のシーズンにうれしい機能が満載で