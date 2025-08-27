戦後80年の今年、さまざまな形で昭和の戦争を振り返る企画が目白押しです。そのなかで、おっそう来たかと歴史ファンの注目を集めているのが、映画『雪風 YUKIKAZE』。雪風とは、「奇跡の駆逐艦」として知る人ぞ知る存在でした。太平洋戦争で活躍した甲型駆逐艦38隻のなかで、たった一隻、終戦まで生き残った艦だったのです。【写真】開戦時から沖縄特攻まで……激戦を生き残った「奇跡の駆逐艦」雪風の雄姿を見る昭和15年1月に