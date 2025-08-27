「昨年の誕生日、LINEを送ったら〈上が最悪だから辞めたい〉と返信が来たんです。それまで仕事の愚痴なんて聞いたことがなかったのに、あの副知事の下で働くようになってから、弱音を吐くようになった」【画像】「あの副知事の下で仕事するのは限界」桜木さんが遺した直筆遺書後悔を滲ませながら語ったのは、茨城県の飯塚博之副知事（62）の秘書を務め、昨年10月20日に自ら命を絶った桜木拓也さん（仮名、享年41）の遺族、Aさん