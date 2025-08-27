アメリカのトランプ大統領は、ロシアがウクライナとの和平交渉に応じなければ「経済制裁」を科す考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：（戦争）終結を望む。経済制裁を考えている。世界大戦に突入するつもりはないからだ。トランプ大統領は26日、記者団に対し、ロシアがウクライナとの和平交渉に応じなければ「経済制裁」を科す考えを示しました。トランプ氏はその理由について、「制裁を発動することで、毎週何千人もの命