岐阜市の県道で8月26日夜、乗用車が自転車に追突する事故があり、自転車に乗っていた94歳の男性が死亡しました。警察によりますと、岐阜市大学北2丁目の県道にある直線道路で26日午後7時前、市内に住む松井清吾さん(94)が運転する自転車に乗用車が追突しました。松井さんはヘルメットをつけておらず、頭を強く打って病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。警察は、車を運転していた会社員の男(52)を過失運転