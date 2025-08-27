自民党派閥の裏金事件をめぐり、元参議院議員とともに在宅起訴された元秘書に対する検察の取り調べで、最高検が検事の発言の一部を「不適正」と認定していたことがわかりました。元参議院議員の大野泰正被告(66)と元秘書の岩田佳子被告(62)は、旧安倍派から受け取った寄付金あわせておよそ5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかった罪で在宅起訴されました。このうち岩田被告への取り調べで、担当の検事が差別的な表現で