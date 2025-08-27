マカチェンはパイレーツを去るのか(C)Getty Imagesパイレーツを離脱する可能性があるというアンドルー・マカチェンについて、米メディアがドジャースに獲得を提案した。【動画】人気スター同士が夢の共演！大谷翔平とBTSのVさんがハグマカチェンは現在38歳で、2013年には打率.317、21本塁打、84打点をマークし、シーズンMVPに輝いた経歴のある外野手だ。米メディア『Fan Sided』は「ドジャースはチーム力を強化する新たな機会