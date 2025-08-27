26日に記録的な大雨となった北海道では、27日も断続的に雨が降る予想で引き続き土砂災害などに警戒が必要です。前線の影響で、北海道の日本海側では記録的な大雨となり、豊富町ではわずか1日で8月の平年1カ月分の約1.5倍の雨が降りました。北海道で予測情報が出されていた線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、27日も断続的に雨が降る予想で引き続き土砂災害などに警戒してください。一方、この時間は東北の日本海側に活発