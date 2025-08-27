医師の処方箋が必要な薬を違法にベトナム人に販売したとして、医薬品卸売会社を経営する親子が逮捕されました。逮捕されたのは、東京都の医薬品卸売会社「アレックスケア」社長の真坂有美子容疑者(60)と、従業員で息子の佳孝容疑者(32)です。警察によりますと、2人は去年2月から今年3月の間に、医師から処方箋が交付されていないベトナム人女性に対して、処方箋が必要な薬を販売した疑いが持たれています。2人は2017年から