リサ・クック連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事/Drew Angerer/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領がリサ・クック連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任したと発表した件で、クック氏の弁護士は２６日、トランプ氏に解任する権限はないとして提訴すると発表した。クック氏の弁護士のアビ・ローウェル氏はＣＮＮに寄せた声明で「トランプ氏の解任の試みは事実あるいは法的根拠を欠いている」と指摘した。クック氏はこのところ