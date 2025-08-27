俳優・のん（３２）主演のＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（９月２９日スタート。月曜、後８・００配信）に、俳優・倉科カナ（３７）と歌舞伎俳優・中村獅童（５２）が出演することが２６日、分かった。倉科は主人公・飛鳥（のん）のバディ・藤堂（藤木直人）の恋人・礼子役、獅童は飛鳥の父で天才棋士・彰一役を演じる。倉科は０９年のＮＨＫ連続テレビ小説「ウェルかめ」、のんは１３年の同