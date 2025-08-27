兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件で、警察は逮捕した男の自宅に捜索に入りました。東京都の会社員・谷本将志容疑者（35）は8月20日、神戸市中央区のマンションで、片山恵さん（24）の胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は事件前日、片山さんの職場近くをうろついていたとみられ、事件当日は家に帰るまでの約50分間、後をつけたとみられています。谷本容疑者は殺意を否認