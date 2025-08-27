闇バイトの被害と加害が止まらない。昨今では、「即金」「ホワイト案件」などという募集時の表現から、「稼げます」「リゾートバイト」「テレフォンアポインター」「服装自由」などと変化がみられ、闇バイト募集が判別し難くなっている。昨年6月に仙台市内で30人が摘発されたロマンス詐欺拠点は、誰でも知っているメジャーな人材派遣会社の求人サイトから応募した人たちが、犯罪に従事させられていた。闇バイトは応募する側が悪い