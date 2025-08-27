フィギュアスケートで２０１９、２０年全日本女王の紀平梨花が車内ショットを公開した。紀平は２７日までに自身のインスタグラムで「行ってきます色々と大変だったので、やっと行ける〜、、」と記し、車内でパスポートを手にしたショットをアップ。「＃長時間フライト前でだいぶオフモード」のハッシュタグをつけ、リラックスした姿をシェアした。数日前の投稿で、カナダへの渡航がストの影響で遅れたことを報告していた。