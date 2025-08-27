大分県日田市は26日、12億7968万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。2023年分と本年分の災害関連15事業に、計4億1460万円を計上。9月4日開会の市議会定例会に提案する。物価高騰対策支援事業として、高齢者のエアコン設置費用の一部を助成する。家庭用エアコンがない非課税世帯が対象で、新規の購入・設置や現在使えないエアコンの買い替えに、9万円を上限に10分の9を補助。320世帯を予定しており、3056万円を盛