中村が一発で通算1500安打を達成した。「4番一塁」で先発出場し、八回2死の4打席目に楽天3番手江原の直球を右翼芝生席へ3号ソロ。「びっくり。僕らしくないな」と振り返った。高校生ドラフト3巡目で2008年に入団し、14年には最多安打を獲得。プロ18年目、1605試合目での達成に「満足することなく、自分の限界までバットを振り続けたい」とさらなる高みを見据えた。