巻き返しを期したはずの弘前の地でソフトバンクが大敗だ。今季2度目の2桁失点となる10失点。5連敗した5月1日以来、約4カ月ぶりの4連敗だ。日本ハムに3連敗からの嫌な流れが続くが、小久保監督は「踏ん張りどころだけど、29試合しかない」と悔しさを引きずる様子はなかった。11勝でチーム勝ち頭の大関が今季ワーストの6失点（自責1）。黒星も3失点以上も約3カ月半ぶりだ。崩れたのは五回。楽天に1点を勝ち越され、なお1死満塁。