話題や流行などをテーマに、身近な材料で手作りした「見立て細工」を、商店街や路地に飾る大分県玖珠町の塚脇地区の伝統行事「塚脇地蔵講」が24、25の両日開かれた。バンド演奏などもあり、夏の夜はにぎわいを見せた。1888年、疫病から住民を守る願いを地蔵に託したのが起源。野菜、果物、紙粘土などで作った見立て細工を作ったとされ、そのアイデアを競ったという。自治区や地元のこども園、小学校が12カ所に、大阪・関西万