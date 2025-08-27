太平洋高気圧の影響で26日、大分県日田市では最高気温35・2度を観測し、今年に入り50日目の猛暑日となった。気象庁によると、日田市での猛暑日日数は昨年の57日が最多。国内の年間最多日数は、昨年に福岡県太宰府市で記録された62日。（稲葉光昭）