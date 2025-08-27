約460年の伝統を誇る国選択無形民俗文化財の「鶴崎踊」を披露する大会が23日夜、大分市東鶴崎の鶴崎公園グラウンドで開かれ、色とりどりの衣装に身を包んだ約800人が優美に舞を披露した。大分を代表する踊りは9月3日、大阪・関西万博で紹介される。鶴崎踊は戦国時代の1560年頃、豊後を治めていた大友宗麟が一時、政治を顧みなくなったことから、重臣がいさめる場をつくろうと、京都から舞子を呼んで踊らせたのが始まりとされる