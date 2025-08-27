熊本県玉名市は26日、今月の大雨被害を受けて2億5849万円を増額する本年度一般会計補正予算を12日付で専決処分したと発表した。内訳は、半壊以上の世帯への見舞金（全壊3万円、半壊2万円）と、準半壊以上の住宅への応急的修繕料（準半壊35万8千円、半壊73万円9千円）の計1億8760万円▽災害ごみの収集運搬、処分、仮置き場管理運営の委託費7089万円。市は8億8438万円を増額する本年度一般会計補正予算案も発表した。主な歳出