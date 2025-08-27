2年前の大雨で崩落した佐賀県唐津市七山の鳴神橋の架け替え工事が完了し、20日に落成式があった。川遊びスポットとして知られる鳴神公園と対岸の農産物直売所をつなぐ「シンボル橋」。夏休みの家族連れなどが渡り初めを楽しんだ。鳴神橋は2023年5月、雨がしみ込んで重みが増すなどし、下を流れる玉島川に崩れ落ちた。木製で老朽化が進み、崩落の約2カ月前から使用禁止となっていたため、巻き込まれた人はいなかった。新しい