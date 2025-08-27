俳優の伊吹吾郎が、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。伊吹吾郎＝テレビ朝日提供ドラマ『水戸黄門』で格さん役を17年務めた伊吹。79歳の現在、一人暮らしをしているが、時代劇の撮影で長く京都に“単身赴任”をしていたため家事は得意で、洗濯は3回に分けて行ない、アイロンがけが要らないよう、ぴしっと伸ばして干すのだそう。伊吹の趣味はフラメンコギター。番組でもその