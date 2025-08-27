熊本県内で10日から11日にかけて降った記録的大雨では、河川から海に流れ出した流木やプラスチックごみなどが、有明海沿岸を中心に大量に打ち上げられた。県建設業協会の会員事業者が県との災害協定に基づき、撤去作業に取り組んでいる。9月からノリ漁の支柱立ての作業が始まるのを前に「一日でも早く安全な漁業ができる環境に」と汗を流している。国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録されている荒尾干潟（荒尾