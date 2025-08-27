佐賀県内の首長らが集まり、災害時にリーダーとしての適切な行動を学ぶ「災害対策専門研修会」が佐賀市であった。首長や防災担当者ら約70人が参加し、低平地の佐賀における災害の特徴や、激甚化する中での災害対応を確認した。防災に関する知識や技術の普及を図る「人と防災未来センター」（神戸市）の河田恵昭センター長が登壇し、地盤が低い佐賀平野では浸水被害に遭いやすいと説明。「温暖化の影響があり、雨の降り方が過去