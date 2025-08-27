佐賀地方最低賃金審議会（会長・甲斐今日子佐賀大名誉教授）は26日、2025年度の県内の最低賃金を、現行より74円引き上げて時給1030円とするよう佐賀労働局長に答申した。引き上げ額は時給で示すようになった02年度以降最大。時給は佐賀県では初めて千円を超え、同日時点で九州では福岡県の1057円に次ぐ額となる。審議会は「企業の準備期間が必要」として、例年より1カ月ほど遅い11月21日からの適用を求めた。審議会は、国の中