夏休みが終わり、新学期が始まった学校もある。友達や先生と久しぶりに会うのが楽しみな子もいれば、そうでない子もいる。学校に行くのがつらかったら、今は無理しなくていい。この時期は子どもの心が不安定になりやすい。昨年の小中高生の自殺者数は、統計がある1980年以降で最多の529人に上った。日別では8月後半から増え、9月1日に多くなる傾向にある。あまりにも悲しい現実だ。どんな事情があっても、子どもが自らの命