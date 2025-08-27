「なんで結婚したいの？」婚活女に友人の芯を食った言葉が刺さる!!【漫画】本編を読む婚活中にマッチングアプリで年下の理系男子・こうきと出会ったアラサー女性のアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤め。だが、初デートの食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた。おごられて当然と考えるアイコと、合理主義のこうき。最初は相容れないと思っていた二人が、お互いの価値観を理解し、惹かれ合っていくラブコメディの