アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事の弁護士は26日、トランプ大統領による解任通告は不当だとして、提訴する考えを明らかにしました。トランプ大統領は25日、住宅ローンの不正疑惑が指摘されているFRBのクック理事について「解任する」と表明していました。アメリカメディアによりますと、クック理事の弁護士は26日、声明を発表し、「トランプ大統領の解任の試みは事実面でも法的にも根拠がない」と指摘した上で、「こ