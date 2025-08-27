「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）３歳春にすみれＳを勝ち、牡馬クラシックを“皆勤”して菊花賞で５着。古馬になってオープンを２勝するディープモンスターだが、重賞には手が届かない。しかし、７歳になった今年も力の衰えはない。２走前の目黒記念では追い込んで４着、前走の小倉記念も３着と上位に食い込んでいる。兼武助手は「メンタル的に大人びたところが出てきましたね。競馬にいってもマイルドになって折り合いが