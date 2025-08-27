きのう記録的な大雨となった道北の豊富町では、住宅浸水や道路が冠水するなどの被害が出ています。避難所も開設され、不安な夜を明かす人もいました。きのう、豊富町で確認されたのは、住宅の浸水被害です。土砂災害や洪水への警報が出たため、町は避難所を開設しました。（北本隆雄アナ）「午後7時すぎ。避難所にはこの時間になっても避難している人がいる」（避難所に来た人）「（自宅前の）自分たちが出入りする道路が水没。一