帯広警察署は2025年8月26日、44歳の男を傷害の疑いで逮捕しました。男は8月6日午後7時ごろ、帯広市内の自宅で息子（10代）の手や足を木刀で殴り、けがをさせた疑いが持たれています。26日に母親が「長男が夫から暴行を受けてけがをした」と警察署を訪れたことで事件が発覚しました。息子は殴打された箇所に骨折や打撲があり、全治1か月以上の重傷です。警察に調べに対し、男は「息子を木刀で殴った」と容疑を認めています。