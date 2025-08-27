札幌東警察署は2025年8月26日、器物損壊の疑いで17歳の少年2人を逮捕したと発表しました。高校生の17歳の少年と、無職の17歳の少年は8月26日午前7時35分ごろ、札幌市東区の公園とJR太平駅近くの駐輪場にとめてあった計3台の自転車を破壊した疑いです。26日午前7時43分ごろ、「男2人が自転車を壊している」と目撃者からの通報があり、警察がその後の捜査で少年2人を特定し、札幌東署内で通常逮捕しました。調べに対し、少年2人は「