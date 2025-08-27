全長284メートル。高さ296メートルの横浜ランドマークタワーを横にして、ド迫力の巨艦が横須賀に姿を現した。＊＊＊【実際の写真】甲板にはF35B戦闘機がズラリ！かつての世界最強戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」が生まれ変わった“現在の姿”「冒険心を起こさせないように」英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」（乗組員約1500人）が8月12日、神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に寄港した。甲板上には短距離