セーリング混合４７０級で２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也（３３）、関友里恵（３１）組＝ＪＰＮ２２Ｒａｃｉｎｇ＝がペアを再結成し、２８年ロサンゼルス五輪を目指す意向を固めた。２人は２６日までにスポーツ報知の取材に応じ、スキッパーの磯崎は「もともと組んでいたので、関の技術は把握できている。あらゆる面を考えて、再びペアを組んでロス五輪に挑戦していくことにした」と明かした。磯崎と関は昨夏のパリ