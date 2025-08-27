俳優の藤原大祐が、當真あみ主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第８話（２７日）放送を前にコメントを寄せた。末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演）の１０年後の世界が舞台。最終章に突入した第８話では全国大会の東京都予選で、梅園高と瑞沢高の対戦の様子が描かれる。藤原は、次期名人と目されている折江懸心役