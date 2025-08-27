歌舞伎俳優の中村獅童が、のん主演のＡＢＥＭＡ連続ドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（９月２９日配信開始、月曜・後８時）に出演することが２６日、分かった。将棋の経験には「子どもの頃に父親と少し指した程度で、ルールや将棋の世界にはそこまで詳しくありません」としながらも、脚本を読んで「将棋が知らない人が見ても楽しいはずだし、将棋がやりたくなるはず」と興味津々。一方で「ロケ場所も豪華で時間を掛