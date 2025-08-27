◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）第６１回新潟記念・Ｇ３（３１日、新潟）は、サマー２０００シリーズ最終戦。すでに優勝条件を満たし、点数で優位に立つヴェローチェエラや始動戦の有力馬もいるなか、七夕賞を制したコスモフリーゲン陣営が逆転優勝へ向けて意気込んでいる。過去３年間、サマー２０００シリーズは空位が続いているが、コスモフリーゲンは最終戦を勝てば逆転で文句なし