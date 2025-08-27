ABEMAにて、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時より無料配信開始される。このたび、のん演じる主人公・国見飛鳥が父への復讐のためにバディを組む藤堂成悟の恋人・堺礼子役に倉科カナが、そして飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童の出演が決定した。【映像】ダークヒーロー役で新境地を開