米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35） 米2年債 3.683（-0.040） 米10年債4.263（-0.012） 米30年債4.920（+0.031） 期待インフレ率2.436（+0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債や２年債の利回りは低下したものの、３０年債は上昇。フランスや英国の長期ゾーン利回りの上昇に追随した。インフレ懸念や財政赤字拡大への不安に押された流れが続いている。