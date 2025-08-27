ドル円、再び１４７円台前半に下落次の材料待ちの雰囲気に変化なし＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル売りの動きがやや優勢となる中、ドル円は再び１４７円台前半に値を落とした。ただ、全体的には方向感のない値動きとなっており、次の材料待ちの雰囲気ではある。 トランプ大統領が、住宅ローンを巡る不正疑惑で、クックＦＲＢ理事の即時解任を表明。基本的には「正当な理由がない」場合にＦＲＢ理事は