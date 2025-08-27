◇パ・リーグ日本ハム2―2西武（2025年8月26日ベルーナD）日本ハムはソフトバンク3連戦で固定されていた打線を変更。2番から5番となった清宮幸が初回に先制中前適時打、6番から3番となった石井が3回に4号ソロを放って先行した。だが、主砲・レイエスが5回2死一、二塁で代打を送られ交代。慢性的に痛みを抱えるかかとが原因で、新庄監督は「ちょっと、（両足の）かかとがね。明日（27日）ちょっと治療して様子を見る」と