鉄道ファンに人気の「JR東日本 東京近郊路線図カレンダー」の2026年度版が、2025年9月12日（金）に発売されます。駅や車内で見かける本物の路線図をそのまま使用したB2サイズのカレンダーで、今年は新たに寝台特急「カシオペア」の車両BOXが仲間入り。全6種類のリアルな車両BOXで展開されます。今年はカシオペアも！ 選べる全6種の車両BOX写真上段左から山手線・京浜東北線・中央線快速、下段左から横須賀総武快速線・湘南新宿ライ